Şarkıcı, bu süreçten çok etkilendiğini anlattı: "YouTube'a koyduğumuz videoları izlerken hüngür hüngür ağladım. 'Ne olacak bizim bu halimiz? Ne zaman sahneye çıkacağım? Bu süreç ne zaman bitecek' diye."
Şarkıcı, bu süreçten çok etkilendiğini anlattı: "YouTube'a koyduğumuz videoları izlerken hüngür hüngür ağladım. 'Ne olacak bizim bu halimiz? Ne zaman sahneye çıkacağım? Bu süreç ne zaman bitecek' diye."
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2.05.2020 09:22:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Simge Sağın: Hüngür hüngür ağladım - Son Dakika