Simge Sağın'ı çileden çıkaran olay! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Simge Sağın'ı çileden çıkaran olay! - Son Dakika Magazin

Simge Sağın'ı çileden çıkaran olay!

6 saat önce

Sağın'ın avukatı, olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu ve ünlü şarkıcının Facebook hesabı olmadığını açıkladı.

Simge Sağın'ı çileden çıkaran olay!, System.String[]

Sağın'ın avukatı, olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu ve ünlü şarkıcının Facebook hesabı olmadığını açıkladı.


İşte o açıklama…


Sosyal medya da kendini Simge Sağın olarak tanıtıp ünlü isimlerle iletişime geçip aşk mesajları atarak birtakım taleplerde bulunan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Halen yargı sürecinin işlemekte olduğu bu şahıs tarafından her hangi bir mağduriyet  oluşmaması adına atılan mesaj ve taleplerin dikkate alınmaması uyarısını yapmakla birlikte müvekkilim Simge Sağın'nın Facebook hesabı olmadığını bildirme  zorunluluğu doğmuştur.


Bu itibarla belirtmek isteriz ki; olayla ilgili olarak olayın gelişiminden dolayı şüphe ve tereddüt içerisinde olduğumuz ancak şu an için somut bilgi ve kanıta dayanmayan, araştırılması gereken ve bir takım kişiler için suç teşkil edeceğini düşündüğümüz olgular da mevcuttur. Bu olgularla ilgili olarak araştırma ve incelemelerimiz devam etmektedir.  Bu araştırma ve incelememiz sonucunda somut bilgi ve kanıtlara ulaştığımız an, siz değerli basın mensuplarıyla paylaşacağımızı  saygıyla bildiririz.

Simge Sağın, Facebook, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:43 
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