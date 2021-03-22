Simge Sağın'ın adını kullanıp cinsel içerikli yazışmalar yaptı!

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Kendisini şarkıcı Simge olarak tanıtıp konuşmadığını ileri süren sanık Asil Nadir A. mahkemede, "Cinsel tercihlerimden dolayı kendimi bir kadın olarak tanıttım. Kesinlikle şarkıcı Simge'yi kastetmedim. Simge ile bir tane fotoğrafımız vardı, uzun süredir bunu profil fotoğrafı olarak kullanıyordum" dedi.

Şarkıcı Simge Sağın'ın avukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla yaptığı şikayet dilekçesi ve iddianamede yer alan bilgilere göre Asil Nadir A.'yı hakim karşısına çıkaran süreç şöyle gelişti:





İŞ İNSANLARIYLA YAZIŞTI

Kabin memuru Asil Nadir A., Simge Sağın kullanıyormuş gibi Facebook hesabı açtı. Şarkıcının kişisel verilerini kullanan Asil Nadir A., sayısız kişi ile yazışarak ve WhatsApp& ; üzerinden konuşarak kendisini Simge Sağın olarak tanıttı.





Konuştuğu kişiler arasında Türkiye'nin önde gelen iş insanları da bulunan Asil Nadir A., iş insanlarından biriyle de yazışmalarında Sağın'ın fotoğraflarını paylaşarak, yüz yüze görüşme ayarladı.





Asil Nadir A.'nın yazışmaları:





Simge: Bu çok mu sexy. Albüm için fazla dimi?





İş insanı: Fena oldum fazla sexy, benim gibi aseksüel biri bile fena oldu.





Simge: Hani çapkındın, hovardaydın 24 ayardaydın…



