Simge Sağın'ın büyük aşkı ortaya çıktı

ASLI DEMİRER İLE EVLİYDİ

4 yıl ilişki yaşadığı aranjör Ozan Bayraşa'dan 2018'de ayrılan Simge Sağın, 2.5 aydır hayatında biri olduğunu söylüyordu. Ünlü şarkıcının gizemli sevgilisinin kimliği ortaya çıktı.

Simge Sağın'ın yine bir aranjörle; Aytaç Özgümüş'le ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Özgümüş, 2018'de şarkıcı Aslı Demirer'le evlenmiş, çift geçtiğimiz aralık ayında boşanmıştı.

"5 AĞUSTOS'TA YANIMDA OLACAK"

Simge Sağın önceki gün Harbiye Açıkhava'daki Koray Avcı konserindeydi. 5 Ağustos'ta aynı yerde konser verecek olan şarkıcı, yeni ilişkisiyle ilgili soruları yanıtlarken yine isim vermedi: "İlişkimiz güzel gidiyor. İyi biri. Sonunda güzel bir şey oldu. Ben de mutluyum. İnşallah çok uzun bir yolculuk yaparız. Sektörden sayılır. Kendisi 5 Ağustos'ta yanımda olacak.

Simge Sağın, Aytaç Özgümüş'le ilişkisi hakkındaki sorularımıza "Şu anda keyifli bir zaman dilimi yaşıyorum" yanıtını verdi.