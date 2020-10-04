Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu paylaşımına yorum yağdı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak göğüs ucunun belli olduğu bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Simge'nin paylaşımına yorum yağdı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan 39 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
GÖĞÜS UCUNUN BELLİ OLMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI
Instagram'da 1.3 milyon Simge Sağın, mayolu ve havuzda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Simge'nin paylaşımlarına beğeni yağarken, bazı pozlarında göğüs uçlarının belli olması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI
Simge Sağın'ın bu pozlarının altına yorum yağdı. Kimi takipçisi yalnızca bu detaya takılırken kimi takipçisi ise ünlü şarkıcının makyajını beğenmedi.
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