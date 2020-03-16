Simge Sağın: Kimseyi öpmüyorum

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri de anlattı: "Bugün ilk defa dışarı çıktım. Sadece spora gidiyorum. Elimden geldiğince kimseye sarılmıyorum, kimseyi öpmüyorum. Hiç kimseyle temas halinde değilim. Bütün konserlerim ertelendi."