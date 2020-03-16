Simge Sağın: Kimseyi öpmüyorum
6 saat önce
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri de anlattı: "Bugün ilk defa dışarı çıktım. Sadece spora gidiyorum.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri de anlattı: "Bugün ilk defa dışarı çıktım. Sadece spora gidiyorum. Elimden geldiğince kimseye sarılmıyorum, kimseyi öpmüyorum. Hiç kimseyle temas halinde değilim. Bütün konserlerim ertelendi."
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:30
Son Dakika Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi TFF erteleme kararını yarınki toplantıdan sonra verecek! TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı