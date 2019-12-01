Son Dakika Haberleri: Simge Sağın oyuncu oldu
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Simge Sağın oyuncu oldu

6 saat önce

Bayi toplantılarında sahne alan bir şarkıcıyı canlandıran Sağın, "Kaderimde yine sanatçı olmak varmış ama benim için değişik bir deneyim oldu" dedi.

Simge Sağın oyuncu oldu, System.String[]

Bayi toplantılarında sahne alan bir şarkıcıyı canlandıran Sağın, "Kaderimde yine sanatçı olmak varmış ama benim için değişik bir deneyim oldu" dedi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:41 
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