Simge Sağın oyuncu oldu
6 saat önce
Bayi toplantılarında sahne alan bir şarkıcıyı canlandıran Sağın, "Kaderimde yine sanatçı olmak varmış ama benim için değişik bir deneyim oldu" dedi.
Bayi toplantılarında sahne alan bir şarkıcıyı canlandıran Sağın, "Kaderimde yine sanatçı olmak varmış ama benim için değişik bir deneyim oldu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:41
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