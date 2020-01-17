Simge Sağın: Uzun zamandır yalnızım - Son Dakika
Son Dakika Magazin Simge Sağın: Uzun zamandır yalnızım - Son Dakika Magazin

Simge Sağın: Uzun zamandır yalnızım

7 saat önce

Simge akustik konser serisinin ilkini Caddebostan Kültür Merkezi'nde verdi.

Simge Sağın: Uzun zamandır yalnızım, System.String[]

Simge akustik konser serisinin ilkini Caddebostan Kültür Merkezi'nde verdi. Şarkıcıyı ünlüler de izledi


Şarkı aralarında hayranları ile sohbet eden Simge, "Uzun zamandır yalnızım. Hayatımı artık özel biriyle paylaşmak istiyorum. Bu yüzden kanallarımı açtım. Hayatıma kim girecek merak ediyorum. Öyle pizza seçer gibi sevgili siparişi veremezsiniz. Ancak benim için karakter önemli. İlle de kriter isterseniz; beni güldürsün. Birlikte eğlenelim" dedi.

Caddebostan, Simge Sağın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:03 
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