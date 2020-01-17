Simge Sağın: Uzun zamandır yalnızım
7 saat önce
Simge akustik konser serisinin ilkini Caddebostan Kültür Merkezi'nde verdi.
Simge akustik konser serisinin ilkini Caddebostan Kültür Merkezi'nde verdi. Şarkıcıyı ünlüler de izledi
Şarkı aralarında hayranları ile sohbet eden Simge, "Uzun zamandır yalnızım. Hayatımı artık özel biriyle paylaşmak istiyorum. Bu yüzden kanallarımı açtım. Hayatıma kim girecek merak ediyorum. Öyle pizza seçer gibi sevgili siparişi veremezsiniz. Ancak benim için karakter önemli. İlle de kriter isterseniz; beni güldürsün. Birlikte eğlenelim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:03
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