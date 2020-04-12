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Simge Sağın: Yoga ve meditasyon yapıyorum
6 saat önce
Ünlü şarkıcı, günü film izleyerek, yeni hobiler edinerek, yoga ve meditasyon yaparak geçiriyor.
Ünlü şarkıcı, günü film izleyerek, yeni hobiler edinerek, yoga ve meditasyon yaparak geçiriyor. Simge, yeni aldığı yoga aletiyle bir fotoğrafını, "Yeni aletler denendi. Sporla ilgili ciddiyim anne" notuyla paylaştı.
Şarkıcı ayrıca hayranlarına sürpriz yaparak YouTube kanalına hiçbir yerde yayınlanmamış konser kayıtlarını da yükledi. Geçtiğimiz yaz Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Sezen Aksu'nun "Sen Ağlama" ve "Geri Dön" şarkılarının akustik versiyonlarını seslendirdiği videolar hayranlarının beğenisini kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 07:44
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