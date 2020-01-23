Simge Tertemiz: Sosyal medya iyice laçkalaşmış - Son Dakika
Son Dakika Magazin Simge Tertemiz: Sosyal medya iyice laçkalaşmış - Son Dakika Magazin

Simge Tertemiz: Sosyal medya iyice laçkalaşmış

14 dakika önce

Ünlü manken, "Bana da sosyal medyadan uygunsuz şekilde mesaj yazanlar var, dünyada her kadına olabileceği gibi benim de başıma geliyor.

Simge Tertemiz: Sosyal medya iyice laçkalaşmış, System.String[]

Ünlü manken, "Bana da sosyal medyadan uygunsuz şekilde mesaj yazanlar var, dünyada her kadına olabileceği gibi benim de başıma geliyor. Çoğu da ünlü isimler. İsimlerini söylesem gündem olurlar. Sosyal medya iyice laçkalaşmış" dedi.

Manken, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:04 
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