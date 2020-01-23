Son Dakika › Magazin › Simge Tertemiz: Sosyal medya iyice laçkalaşmış - Son Dakika Magazin
Simge Tertemiz: Sosyal medya iyice laçkalaşmış
14 dakika önce
Ünlü manken, "Bana da sosyal medyadan uygunsuz şekilde mesaj yazanlar var, dünyada her kadına olabileceği gibi benim de başıma geliyor.
Ünlü manken, "Bana da sosyal medyadan uygunsuz şekilde mesaj yazanlar var, dünyada her kadına olabileceği gibi benim de başıma geliyor. Çoğu da ünlü isimler. İsimlerini söylesem gündem olurlar. Sosyal medya iyice laçkalaşmış" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:04
Son Dakika Karısı başka bir adama kaçan Recep Özsoy, Esra Erol'un programında gözyaşlarına boğuldu Matteo Politano ve Ginevra Sozzi'nin paylaşımları, yasak aşklarını ortaya çıkardı F.Bahçe'den ayrılması beklenen Victor Moses, Inter takım yemeğinde görüldü Erkek takipçisinin cinsel ilişki mesajını ifşa eden Didem Soydan'a teklif yağdı