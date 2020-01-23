Simge Tertemiz: Sosyal medya iyice laçkalaşmış

Ünlü manken, "Bana da sosyal medyadan uygunsuz şekilde mesaj yazanlar var, dünyada her kadına olabileceği gibi benim de başıma geliyor. Çoğu da ünlü isimler. İsimlerini söylesem gündem olurlar. Sosyal medya iyice laçkalaşmış" dedi.