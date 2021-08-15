Ülkemizi yurt dışında da temsil eden Simge Ünal, Fashion Week defilelerinin tanıtımı için Beykoz'da bir yalıda podyuma çıktı. İşte detaylar...
Simge Ünal, Turkey Fashion Week defilelerinin tanıtımı için Beykoz'da bir yalıda podyuma çıktı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yapılacak olan etkinliğin tanıtımı için beyaz ve mor kombinli kıyafetler giyen model, göz doldurdu.
Ünal, Asil Çağıl'ın koreografisinin üstlendiği defileler de boy gösterecek. Model, önümüzdeki günlerde hem iş hem de tatil için Ukrayna'ya gidecek.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
15.08.2021 17:47:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Simge Ünal tanıtım için podyumda - Son Dakika