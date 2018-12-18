Son Dakika Haberleri: Simge'yi Sokak Ortasında Öldürüp, İntihar Etti (3)

Simge'yi Sokak Ortasında Öldürüp, İntihar Etti (3)

3 saat önce

SİMGE'NİN CENAZESİ MORGDAN ALINDIAntalya'da, ayrılmak isteyen nişanlısı Simge Yıldız'ı sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Nuri Karaata'nın cenazesi, Aksu ilçesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Simge'yi Sokak Ortasında Öldürüp, İntihar Etti (3), System.String[]
SİMGE'NİN CENAZESİ MORGDAN ALINDI

Antalya'da, ayrılmak isteyen nişanlısı Simge Yıldız'ı sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Nuri Karaata'nın cenazesi, Aksu ilçesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Simge Yıldız'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Yıldız'ın cenazesi yarın öğle vakti Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:55 Kaynak: DHA

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