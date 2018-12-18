Simge'yi Sokak Ortasında Öldürüp, İntihar Etti (4)
2 saat önce
SİMGE'NİN CENAZESİ MORGDAN ALINDIAntalya'da, ayrılmak isteyen nişanlısı Simge Yıldız'ı sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Nuri Karaata'nın cenazesi, Aksu ilçesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SİMGE'NİN CENAZESİ MORGDAN ALINDI Antalya
'da, ayrılmak isteyen nişanlısı Simge
Yıldız'ı sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Nuri Karaata'nın cenazesi, Aksu
ilçesi Kurşunlu
Mezarlığı'nda toprağa verildi. Simge Yıldız'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Yıldız'ın cenazesi yarın öğle vakti Döşemealtı
ilçesi Nebiler Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:44 Kaynak: DHA
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