"Simgelerin Köprüsü"nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika

"Simgelerin Köprüsü"nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

04.12.2020 11:29

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek "1915 Çanakkale Köprüsü"nün dördüncü tabliyesi yüklendiği özel gemi ile Avrupa yakasındaki Karakova bölgesine ulaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek "1915 Çanakkale Köprüsü"nün dördüncü tabliyesi yüklendiği özel gemi ile Avrupa yakasındaki Karakova bölgesine ulaştırıldı.

Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası tüm hızıyla sürüyor.

"Simgelerin Köprüsü" olarak adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü için imalatçı Çimtaş firmasının Gölcük ve Gemlik'teki fabrikalarında üretilen tabliye özel gemiye yüklendi.

Firmaya ait "GMK-1" isimli gemi 18 saat süren yolculukla dördüncü tabliyeyi bölgeye ulaştırdı.

Mega blok olma özelliğine sahip, 48 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ve 700 ton ağırlığındaki tabliyenin, köprüdeki gerekli hazırlıkların ardından montajına başlanacak.

Çimtaş tarafından hazırlanan tabliyelerden yıl sonuna kadar haftada ikişer adet sevkiyat yapılması planlanıyor.

"Kedi yolu devam" ediyor

Her iki yakayı birbirine ilk kez bağlayan halatlar üzerinden devam eden çalışmalarda, köprü inşaatı için en önemli noktalardan olan kedi yolu yapım çalışmaları da devam ediyor.

Bir çalışma platformu olan yol, burada görev yapan işçiler için üstünde çalışma fırsatı sunduğundan inşa işleri için önem taşıyor.

Kedi yolu sayesinde köprünün deniz üzerindeki çalışmalarının hız kazanması bekleniyor.

18 Mart 2022'de hizmete girmesi planlanıyor

Tasarımı inceliklerle örülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak planlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de açılması planlanan köprü, uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak. Köprü, Avrupa'dan gelipTürkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından yoğun olarak kullanılacak.

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Gemi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Simgelerin Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika


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