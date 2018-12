Simgelerin Köprüsü"Nün Keson Temelleri Tamamlandı

BURAK AKAY - Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle simgelerin köprüsü olacak "1915 Çanakkale Köprüsü"nde her iki yakada denizde kalacak ayakların dev keson temellerinin yapımı tamamlandı.



Avrupa yakasındaki kuru havuzlarda imal edilen 83,30x74 metre ebatlarındaki dev iki keson, denizde sabitlenecekleri noktalara yüzdürülmeyi bekliyor.



AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, ülkenin prestij projesi olarak nitelendirilen köprü çalışmalarında, Avrupa yakasındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi ile Anadolu yakasındaki Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisinde kara faaliyetleri sürüyor.





Bölgeye kurulan her iki yakadaki şantiye alanında köprünün ayaklarının denk geleceği noktalardaki kara derinleştirme çalışmalarında görevli ekipler, vardiyalı olarak 24 saat mesai yapıyor.





Uluslararası bir koridorun tamamlayıcısı konumunda bulunacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'dan gelip, Türkiye'nin batısına gidecek sürücüler tarafından da yoğun olarak kullanılacak.



Köprünün en önemli noktaları arasında yer alan ve her iki yakada deniz dibinde kalacak temel noktaları oluşturan keson temellerin imalatı tamamlandı.



Kesonların sabitlenecekleri temel noktalara yüzdürülmeden önce imalatlarının yapıldığı Avrupa yakasında çelik halatlarla sabitlenip bulundukları alana götürülecekleri zaman beklenmeye başlandı.



Her biri 83,30x74 metre ebatlarındaki kesonlar, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak köprünün yükünü omuzlamayı bekliyor.



Keson alanının suyla doldurulmasının ardından şantiye alanındaki güvenlik önlemleri artırıldı. Kesonların üst kesimlerinde çalışan işçiler, burada hazırlanan özel köprüden geçerek faaliyet bölgelerine ulaşabiliyor.



Bugüne kadar yapılan çalışmalar



Kule keson temellerin oturacağı deniz tabanında zemin iyileştirmesi için 194 adedi kuzey kulede, 165 adedi güney kulede olmak üzere toplam 359 adet 2,5 metre çapındaki çelik kazık çakımı gerçekleştirildi. Güney kulede 18 Mart 2018'de başlanan çalışmalarda bugüne kadar 165 adet kazığın tamamı, 194 adet kazığın çakılacağı kuzey kulede ise bugüne kadar 183 adet kazık çakımı bitirildi.



Islak Havuz İskele inşaatında ise Asya ve Avrupa'da ankraj imalatları devam ediyor. Asya Kule temeli için çakıl ve yataklama çalışmaları ise tamamlandı.



Proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Koru Dağı arasındaki kesimlerde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmalarına başlandı.



Tabliye ve kule rüzgar testlerinde tekil olarak tespit edilen kesitlerin bütünlük içinde tüm köprü kesitini temsil eden model üzerinde aerodinamik davranışın doğrulanması ve üç boyutlu modelin getirdiği faydayla rüzgar ve köprü etkileşiminin önemli değişikliklere sebep olup olmayacağının belirlenmesi amacıyla, Çin'deki South West Jaotong Üniversitesi Rüzgar Mühendisliği Araştırma Merkezi'nde 11 Eylül 2018'de 1/190 ölçek model üzerinde düzgün ve türbülanslı akımda, saatte 72, 162 ve 299 kilometre/hız rüzgar hızlarında kule ve tabliyelerinin servis koşullarındaki davranışlarının testleri gerçekleştirildi.



Projede görev yapan 75 karayolları personelinin yanı sıra müşavir teşkilatında 103, yüklenici bünyesinde 568'i mühendis olmak üzere toplam 2 bin 919 personelle birlikte 165 adet iş makinesi çalışıyor. Projede ayrıca, 68'i köprü, 20'si yol yapımında olmak üzere toplam 88 alt yüklenici yer alıyor.



1915 Çanakkale Köprüsü





Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak.





Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı ise Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları sırasında namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.





Lapseki'nin Şekerkaya mevkisi ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına inşa edilecek köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsü olarak hizmet verecek.





2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle köprünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.





"2x3" şeritli olacak köprünün tabliyesi ise yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.



18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması planlanan köprü, yap-işlet-devlet modeliyle "Daelim-Limak-SK E&C-Yapı Merkezi Türk-Kore Ortak Girişimi" tarafından yapılacak.

