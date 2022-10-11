Fırsatçı simitçi 7,5 liraya yerli halka sattığı simidi turiste 20 liradan veriyor - Son Dakika
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Fırsatçı simitçi 7,5 liraya yerli halka sattığı simidi turiste 20 liradan veriyor

11.10.2022 11:12

Antalya'nın Demre ilçesinde binlerce turisti ağırlayan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret eden M.Ö. (52), burada bulunan simitçinin kendisine simit satmamasıyla şaşkınlık yaşadı. M.Ö., simidin yerli halka 7,5, turiste ise 20 liradan satıldığını öğrenip kendisine, 'Simit yok' denilmesine tepki gösterdi. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, farklı fiyat uygulamasını doğru bulmadığı, "Belediyedeki arkadaşlara talimat verdim. Kişi araştırılacak, gerekli işlemler yapılacak" sözleriyle belirtti.

Turizmin önemli merkezlerinden olan Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, yıl içinde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Antalya'da yaşayan M.Ö. ve eşi H.Ö. (49), tatile gittikleri Demre'de Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret etti. Müzenin yanındaki simitçiden simit almak isteyen M.Ö., simitçinin kendisine simit satmaması üzerine şaşırdığını belirtti. Turistin yanında kendisine simit satılmayan M.Ö., simitçiyle diyaloğunu cep telefonuna kaydetti.

TURİST VE YERLİ HALKA FARKLI TARİFE

Simidin yerli halka 7,5 liradan, turistlere 20 liradan satıldığını öğrenen M.Ö., ''O kadar simit var. Neden bana 'sana simit yok' diyorsun. Turistlere ayrı mı oluyor bu iş. Bir şeyin bedeli neyse odur. Arkadaşlar, görüyorsunuz simitçimiz bize Türk olduğumuz için simit vermiyor. Bana ilk önce simit yok dedin'' diyerek tepki gösterdi.

SİMİT TURİSTE 1 EURO

Yaklaşık 1 metre uzunluğunda dizili simitlerin olduğu görülen kamera kayıtlarında simitçi, ''Ben turistin yanında sana simit satamam. Ben turiste 20 liradan simit satıyorum. Sana 7,5 liraya verdiğimi görürse adam ne der, simit veririm ağabey, neden vermeyeyim ama turistin yanında 'yok' derim ağabey. Ben simidi 20 liraya satıyorum. Sana orada veremem'' dedi. Bu sırada simitçi, simidin fiyatını soran turiste, ''1 euro'' yanıtını verdi. Simitçinin o anları kameraya yansıdı.

Yerli halka simidi 7.5 TL'den satarken turistlere 20 TL'den satıyor

''KISA VADEDE ÇÖZECEĞİZ''

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, fırsatçılık yapan simitçiye tepki gösterdi. Kocakaya, ''Sizin görüntüleri göstermenizle duruma vakıf olduk. Belediyedeki arkadaşlara talimat verdim. Kişi araştırılacak, gerekli işlemler yapılacak. Konu takibimiz altında. Kısa vadede çözeceğiz dedi.

''İKİLİ AYRIMI DOĞRU BULMUYORUZ''

Okan Kocakaya, farkı fiyat uygulamasını doğru bulmadığını belirterek, ''Turizmde neden bu şekilde anılalım. Sonuçta ülkemize gelip ziyaret eden vatandaşlar. Biz de turizmle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Böyle ikili ayrımı doğru bulmuyorum. Ona satıyorum, diğerine satmıyorum gibi şeyler asla bizim tasnif edebileceğimiz bir şey değil. Bizim bakış açımız ve davranışımızla asla böyle olmadı. O yüzden hızlı bir şekilde bu işi nihayete kavuşturacağız'' diye konuştu.

Yerli halka simidi 7.5 TL'den satarken turistlere 20 TL'den satıyor
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Kaynak: DHA

Okan Kocakaya, Antalya, Simit, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırsatçı simitçi 7,5 liraya yerli halka sattığı simidi turiste 20 liradan veriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırsatçı simitçi 7,5 liraya yerli halka sattığı simidi turiste 20 liradan veriyor - Son Dakika
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