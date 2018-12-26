Son Dakika Haberleri: Simidini Sokak Köpeğiyle Paylaştı

Simidini Sokak Köpeğiyle Paylaştı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde simidinin yarısını sokak köpeğine veren, yarısını kendisi yiyen kadının görüntüsü büyük beğeni topladı.

Simidini Sokak Köpeğiyle Paylaştı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde simidinin yarısını sokak köpeğine veren, yarısını kendisi yiyen kadının görüntüsü büyük beğeni topladı.

Görüntüler, Kahta İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde kaydedildi. Hastanenin kantininden bir simit alan kadın, simidi ikiye böldü. Bahçedeki sokak köpeğini yanına çağıran kadın aldığı simidi sokak köpeğiyle paylaştı. O anları kaybeden başka bir hasta yakını bu görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntüdeki kadın bu davranışıyla takdir kazandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:48 Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Adıyaman, Kahta, Güncel
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