Simidini Sokak Köpeğiyle Paylaştı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde simidinin yarısını sokak köpeğine veren, yarısını kendisi yiyen kadının görüntüsü büyük beğeni topladı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde simidinin yarısını sokak köpeğine veren, yarısını kendisi yiyen kadının görüntüsü büyük beğeni topladı.
Görüntüler, Kahta İlçe Devlet Hastanesi
bahçesinde kaydedildi. Hastanenin kantininden bir simit alan kadın, simidi ikiye böldü. Bahçedeki sokak köpeğini yanına çağıran kadın aldığı simidi sokak köpeğiyle paylaştı. O anları kaybeden başka bir hasta yakını bu görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntüdeki kadın bu davranışıyla takdir kazandı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:48 Kaynak: İHA
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