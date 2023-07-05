Simit Nasıl Yapılır? En Güzel Simit Tarifi Nedir? - Son Dakika
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Simit Nasıl Yapılır? En Güzel Simit Tarifi Nedir?

Simit Nasıl Yapılır? En Güzel Simit Tarifi Nedir?

05.07.2023 08:46

Simit nasıl yapılır? En güzel simit tarifi nedir? Susamlı simit, sokak simidi, ev yapımı simit tarifi araştırılıyor. Simit nasıl yapılır? En güzel simit tarifi nedir? Susamlı simit, sokak simidi, ev yapımı simit tarifi merak ediliyor. Susamlı çörek benzeri bu hamur işi, özellikle de taze olarak tüketildiğinde birçok kişinin favori atıştırmalığıdır. Ancak, evde yaparken simitin tam olarak nasıl hazırlandığı konusunda bazı kafa karışıklıkları olabilir. Simit nasıl yapılır? En güzel simit tarifi nedir? Susamlı simit, sokak simidi, ev yapımı simit tarifi gündeme geliyor. Simit nasıl yapılır? En güzel simit tarifi nedir? Susamlı simit, sokak simidi, ev yapımı simit tarifi! Detaylar haberimizdedir…

Simit nasıl yapılır? En güzel simit tarifi nedir? Susamlı simit, sokak simidi, ev yapımı simit tarifi araştırılıyor. Simit nasıl yapılır? En güzel simit tarifi nedir? Susamlı simit, sokak simidi, ev yapımı simit tarifi merak ediliyor. Susamlı çörek benzeri bu hamur işi, özellikle de taze olarak tüketildiğinde birçok kişinin favori atıştırmalığıdır. Ancak, evde yaparken simitin tam olarak nasıl hazırlandığı konusunda bazı kafa karışıklıkları olabilir. Simit nasıl yapılır? En güzel simit tarifi nedir? Susamlı simit, sokak simidi, ev yapımı simit tarifi gündeme geliyor. Simit nasıl yapılır? En güzel simit tarifi nedir? Susamlı simit, sokak simidi, ev yapımı simit tarifi! Detaylar haberimizdedir…

SİMİT NASIL YAPILIR?

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan simit, Türkiye'nin en popüler sokak yiyeceklerinden biridir. Susamlı çörek benzeri bu hamur işi, özellikle de taze olarak tüketildiğinde birçok kişinin favori atıştırmalığıdır. Ancak, evde yaparken simitin tam olarak nasıl hazırlandığı konusunda bazı kafa karışıklıkları olabilir.

EN GÜZEL SİMİT TARİFİ NEDİR?

Malzemeler:

  • 4 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı susam
  • 1 yemek kaşığı pekmez

Yapılışı:

  • Unu bir kaba alın ve ortasını açın.
  • Kuru mayayı, şeker ve tuzu ilave edin.
  • Ilık suyu yavaş yavaş ilave ederek hamuru yoğurun.
  • Hamuru yaklaşık 10 dakika boyunca yoğurun.
  • Hamurun üzerine zeytinyağını gezdirin ve hamuru tekrar yoğurun.
  • Hamuru örtün ve 1 saat kadar mayalanması için bekleyin.
  • Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
  • Her parçayı rulo şeklinde uzatın ve simit şekline getirin.
  • Pekmez ve susamı bir kaba alın.
  • Simitleri önce pekmeze sonra susama batırın.
  • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine simitleri dizin.
  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.
  • Simitler kızarana kadar pişirdikten sonra fırından çıkarın ve servis yapın.
Simit nasıl yapılır? En güzel simit tarifi nedir? Susamlı simit, sokak simidi, ev yapımı simit tarifi!

SUSAMLI SOKAK SİMİDİ, EV YAPIMI TARİFİ

Bu tarif, evde kolayca simit yapmak isteyenler için idealdir. Aynı tarifi kullanarak sokak simidi de yapabilirsiniz. Simiti hazırladıktan sonra isterseniz tuzlu veya tatlı bir peynirle birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Simit nasıl yapılır? En güzel simit tarifi nedir? Susamlı simit, sokak simidi, ev yapımı simit tarifi!
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