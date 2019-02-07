Simit Satarak Elazığspor'a Destek Olmuştu, Bayrağı Tabutuna Örtüldü

Simit satarak Elazığspor'a destek olmasıyla herkesin takdirini kazanan 16 yaşındaki Muhammed Furkan Gündüz, son yolculuğuna takımın bayrağı da örtülerek uğurlandı.

Simit satarak Elazığspor'a destek olmasıyla herkesin takdirini kazanan 16 yaşındaki Muhammed Furkan Gündüz, son yolculuğuna takımın bayrağı da örtülerek uğurlandı.



Yaşar ve Zehra Gündüz çiftçinin 3 çocuğundan biri olan ve simit satarak ailesine destekte bulunan Muhammed Furkan Gündüz'ü (16), 2016 yılında Elazığspor için başlatılan yardım kampanyasına verdiği destekle herkes tanımıştı. Gündüz, dün gece Gazi Caddesi'nde kalp krizi geçirdi. Fethi Sekin Şehir Hastanesine ambulansla kaldırılan Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gündüz için ikindi namazını müteakiben Kubbeli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 16 yaşındaki gönlü büyük taraftar Gündüz'ün tabutuna ise Elazığspor'un bayrağı da örtüldü. Cenaze namazına, Elazığspor Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu, Elazığspor Eski Başkanı Sedat Karataş, ailesi, yakınları, taraftarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Gündüz'ün cansız bedeni Kurtdere köyü aile mezarlığına götürülerek defnedildi.



Üzüntü içerisinde olduklarını belirten Elazığspor Gençlik23 Taraftarlar Derneği Başkanı Serkan Çayır, "Allah rahmet eylesin güzel bir kardeşimizdi. Simit sarak geçimini sağlıyordu. Allah yakınlarına sabır versin. Simitlerini sarak Elazığspor'a destekte bulundu güzel Elazığspor hastası birisiydi" dedi.



Geriye görüntüleri kaldı



Son yolculuğuna uğurlanan Gündüz'den ise geriye 2016 yılında Elazığspor'a verdiği desteği anlatan videosu kaldı. O videoda Gündüz, "Simit satıyorum, geçtiğimiz gün Elazığspor için 25 tane fazla simit aldı. Bu 25 tane simidi sattım ve gidip 17 TL'ye pasolig çıkarttım, 4 TL de verip bir bilet aldım. 21 TL büyük bir meblağ değil, küçük bir meblağ. Galatasaray-Beşiktaş derbisinde bir maça oturduğun yerden 10 TL veriyorsun, canlı bile değil. Ama bu takıma (Elazığspor) geliyorsun burada 4 TL veriyorsun, kale arkası 2 TL. 2 TL'yi dilenciye veriyorsun kabul etmiyor, 2 TL'nin peşine düşmeyin" ifadelerini kullanmıştı. - ELAZIĞ

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