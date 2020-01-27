Simit satarak kitap okuyor - Son Dakika
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Simit satarak kitap okuyor

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta 7. sınıftan terk Tolga Adıgüzel, 17 yaşından beri simit sattığı tezgahın başında kitap okuyor.

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Kahramanmaraş'ta 7. sınıftan terk Tolga Adıgüzel, 17 yaşından beri simit sattığı tezgahın başında kitap okuyor.


Annesiyle birlikte yaşayan Tolga Adıgüzel (27), Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda simit satarak geçimini sağlıyor. 17 yaşından buyana kitap okuyan Tolga Adıgüzel, bu alışkanlığını simit tezgahı başında da sürdürüyor.


Bugüne kadar yüzlerce kitap okuduğunu söyleyen Adıgüzel, "Eğitim durumum 7'inci sınıf terk, annemle birlikte yaşıyorum ve simit satarak para kazanıyorum. Kitap okumak benim için büyük bir zevk okuyarak kendimi geliştiriyorum. Bilinçli olarak teknolojiden uzağım ve kitap okuyorum. Kültürel bakımdan kendimi geliştirmek için okuduğum kitaplar genellikle kişisel gelişim üzerine. Eğitime devam etmek istiyorum ve hedefim kişisel gelişim uzamanı olmak ve o yönde kendimi geliştirmek istiyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Trabzon Bulvarı, Tolga Adıgüzel, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:42 Kaynak: İHA
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