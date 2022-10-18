3 çocuk babası simitçinin cansız bedeni asılı halde bulundu - Son Dakika
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3 çocuk babası simitçinin cansız bedeni asılı halde bulundu

18.10.2022 09:27

Erzincan'da simit satarak geçimini sağlayan 3 çocuk babası şahsın cansız bedeni evinde ipe asılı halde bulundu. 29 yaşındaki şahsın bir süredir psikolojik destek aldığı belirtilirken olay anında karısının ve çocuklarının evde bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan'da 112 Çağrı Merkezine 29 yaşındaki H.A.E.'nin kendisini astığı ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine bahse konu ikamete sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İkamete giden sağlık ekipleri ipte asılı halde bulunan H.A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

MORGA KALDIRILDI

Sokak üzerinde polis ekipleri güvenlik bandı çekerek çevre güvenliği alırken Olay Yeri İnceleme Şubesinden ekipler incelemede bulundu. İncelemelerin ardından cenaze otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARISI VE ÇOCUKLARI EVDE DEĞİLMİŞ

Hayatını kaybeden H.A.E'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu, son zamanlarda psikolojik destek aldığı, olay esnasında eşi ve çocuklarının evde bulunmadıkları öğrenildi. Olayla ilgili savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Erzincan, Simit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 çocuk babası simitçinin cansız bedeni asılı halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 çocuk babası simitçinin cansız bedeni asılı halde bulundu - Son Dakika
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