Simit satıcısı evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Simit satıcısı evinde ölü bulundu

18.10.2022 10:09
Simit satıcısı evinde ölü bulundu

Erzincan'da seyyar olarak simit satıcılığı yapan bir kişi, evinde ölü bulundu.

Erzincan'da seyyar olarak simit satıcılığı yapan bir kişi, evinde ölü bulundu.

Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Erzincan merkez Yavuz Selim Mahallesi 171. Sokak üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 112 Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri, H.A.E.'nin (29) evine sevk edildi. İkamete giden sağlık ekipleri, ipte asılı halde bulunan H.A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sokak üzerinde güvenlik bandı çekerek çevre güvenliği alırken, olay yeri inceleme şubesinden ekipler alanda incelemede bulundu. İncelemelerin ardından cenaze, otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden H.A.E.'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu, son zamanlarda psikolojik destek aldığı, olay esnasında eşi ve çocuklarının evde bulunmadıkları öğrenildi.

Savcılık tarafından olaya ilişkin tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Simit satıcısı evinde ölü bulundu - Son Dakika

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