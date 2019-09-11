Simit yağmuru değil Türk Bayrağının gölgesinde okula başladılar

Antalya'da okula yeni başlayan öğrencilere bayraklı karşılama

Yeni öğrencilere simit atmak yerine Türk bayrağı açtılar

ANTALYA - Antalya'da Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yeni başlayan öğrenciler, bir üst sınıftaki öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atma geleneği gündemdeki yerini korurken Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yeni başlayan 160 öğrenci ise ellerindeki Türk bayraklarıyla koridor oluşturan öğrenciler tarafından karşılandı. Alkışlar eşliğinde koridora giren öğrenciler en sonda ise dev Türk bayrağının altından sınıflarına geçti. Okul yönetimi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.



"Bayrağın önemini anlatmaya çalıştık"

Okul Müdürü Yılmaz Güney, okulun ilk açıldığı yıldan bu yana yeni gelen öğrencilere bir karşılama programı düzenlediklerini kaydetti.

Son karşılama konseptlerinin öğrencileri Türk bayrağı altında okula almak olduğunun altını çizen Güney, "Memleketi bize yurt yapan iradenin anlayışına uygun nesiller yetiştireceğimizi vaat ettiğimiz için ona uygun olmasını istedik. Geçen yıllarda benzer uygulamalar yaptık. Okula yeni gelen öğrenciler bu vesileyle hem alkışlar altında okula geliyor hem de alışmaları kolaylaşıyor. Şanlı bayrağımızın ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize anlatmak önemliydi." dedi.



"160 öğrenci karşılandı"

5 ve 9'uncu sınıfa başlayan öğrencileri ağabeyleri Türk bayrağı tutup alkışlayarak bir geçit töreni gibi karşıladığını ifade eden Güney, " Büyük öğrencilerimiz bir koridor oluşturup, onları aralarından geçirdiler. 'Biz sizin ağabeyiniziz, size sahip çıkacağız, uyum sorununuzu kolaylaştıracağız'.160 yeni öğrencimizi, 400 öğrencimiz bayraklarla coşkulu şekilde karşıladılar." ifadelerine yer verdi.

Yaptıkları karşılamanın büyük beğeni topladığını dile getiren Yılmaz Güney, sosyal medya sitelerine yükledikleri videoların bir günde bir milyona yakın kişinin izlediğini kaydetti.



"Gururlandık"

Öğrenci velisi Hüseyin İlker Akhan, ilk gün yapılan karşılama programından çok duygulandığını söyledi.

Eğitimden sadece akademik başarının değil, vatan, millet, bayrak sevgisinin de önemli olduğuna değinen Akhan, " Okul idaremize bu karşılama için teşekkür ediyoruz. Son günlerde sosyal medyada birbirlerinin üzerine simit atarak, yeni eğitim öğretim dönemini açan okullar gördük. Bu görüntü karşısında üzüldük. Olması gereken besmele ile eğitim öğretime başlamaktır.Öğrencilerin ilk adımları çok önemlidir. Böyle bir karşılama töreni bizi gururlandırdı. Ağlamak için kendimizi zor tuttuk." diye konuştu.

9'uncu sınıf öğrencisi Ahmet Talha Özkan, okulun ilk gününde Türk bayrağı altından geçmenin kendisi için çok gurur verici olduğunu anlattı.