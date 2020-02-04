Simitçi Ahmet Yaşin, hayaline kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Simitçi Ahmet Yaşin, hayaline kavuştu - Son Dakika

Simitçi Ahmet Yaşin, hayaline kavuştu

7 saat önce

"Zabaha kadar burdayık" sözüyle gündeme gelen Sivasspor'un fanatik taraftarı Ahmet Yaşin'e, simit arabası hediye edildi.

Simitçi Ahmet Yaşin, hayaline kavuştu, System.String[]

"Zabaha kadar burdayık" sözüyle gündeme gelen Sivasspor'un fanatik taraftarı Ahmet Yaşin'e, simit arabası hediye edildi.


Öğretim Görevlisi Özlem Sayın'ın öncülüğünde öğretim üyeleri, esnaf, memur ve öğretmenlerden oluşan bir grup, geçimini simitçilikle sağlayan Ahmet Yaşin'e çok istediği simit arabasını temin ederek hediye etti.


Simit arabasına kavuşan Yaşin, "Bu arabayı bana hediye ettikleri için Kaymakam beyin eşine, Zara halkına teşekkür ederim" dedi.


Zara, Suşehri, Hafik, İmranlı, Divriği'de simit sattığını ifade eden Yaşin, "Bütün ilçelerde simit sattım. En çok da Zara'da sattım. Kaymakam beye, kaymakam beyin eşine, Zara halkına teşekkür ediyorum. Bu araba olmasaydı simit satamıyordum ben. 30 senedir bu işin içindeyim, 15 yaşından beri yapıyorum bu işi" diye konuştu.


Projede yer alan gönüllülerden Selçuk Karaoğlu da, "Öğretim Görevlisi Özlem Sayın tarafından sivil toplum örgütleri, esnaflar, kamu çalışanları aracılığıyla bir araya gelindi. Ahmet Bey de 'Zabaha kadar burdayız' sloganıyla Sivas'ımızdan emek verdiği yerlerden güzel geri dönüşler aldı. Zara'mızda da daha önceden kendisi simit satıyordu. Biz de ne yaparız diye düşündük. Kendisine ulaştık, herhangi bir eksikliği olup olmadığı yönünde kendisine sorduk. Kendisi de bir simit arabası alırsanız mutlu olurum dedi" açıklamalarında bulundu.


Simit arabasını teslim alan Yaşin, dayanışma ekibi tarafından yeni simit arabasıyla birlikte Sivas'a uğurlandı. - SİVAS

Sivasspor, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:26 Kaynak: İHA
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