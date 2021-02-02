Simitçi cinayetinde 20 yıllık eski patrona müebbet hapis - Son Dakika
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Simitçi cinayetinde 20 yıllık eski patrona müebbet hapis

Simitçi cinayetinde 20 yıllık eski patrona müebbet hapis

02.02.2021 15:38

ZONGULDAK'ta 20 yıllık eski çalışanı Şaban Köroğlu'nu (43) simit fırını açınca aralarında oluşan husumet sonucu silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Cafer Berber (70) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ZONGULDAK'ta 20 yıllık eski çalışanı Şaban Köroğlu'nu (43) simit fırını açınca aralarında oluşan husumet sonucu silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Cafer Berber (70) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 12 Ekim'de Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. Simit fırını sahibi Şaban Köroğlu, iki çocuğuyla alışverişten evine dönerken silahlı saldırıya uğradı. Hastanede tedaviye alınan Köroğlu, doktorların tüm çabasına karşın 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili, Köroğlu'nun seyyar satıcılara simit verme nedeniyle husumetli olduğu, 20 yıl boyunca yanında çalıştığı eski patronu fırın sahibi Cafer Berber tutuklandı. Cafer Berber hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Cafer Berber ve avukatlar katıldı. Cafer Berber duruşmalarda suçlamaları kabul etmedi. Berber, olay günü cinayetin işlendiği mahallede olduğunun tespiti, tanıkların beyanları, eşkal bilgileri ve çelişkili ifadeleriyle cinayeti işlediğine kanaat getirilerek, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


Kaynak: DHA
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Meşrutiyet Mahallesi, Zonguldak, Köroğlu, Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Simitçi cinayetinde 20 yıllık eski patrona müebbet hapis - Son Dakika


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