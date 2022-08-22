Simitçi çocuğun köpeğe simit verdiği anlar duygulandırdı - Son Dakika
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Simitçi çocuğun köpeğe simit verdiği anlar duygulandırdı

22.08.2022 12:42

Simit satan çocuğun köpeğe simit bölerek verdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Videoya çok sayıda yorum yapıldı.

Simitçi bir çocuğum sokaktaki aç köpeğe simidi bölerek verdiği anlar, izleyenlerin duygulanmasına neden oldu.

"MERHAMET ÖYLE HER YÜREĞE NASİP OLMAZ"

Video "Merhamet diyorum öyle her yüreğe nasip olmaz. Parayla alınmaz, parayla satılmaz" denilerek paylaşıldı.

ÇOK SAYIDA OLUMLU YORUM GELDİ

Videoya, "Nedense merhametli, iyi yürekli insanlar hep acı yokluk çekiyor, Yüreği güzel merhametli çocuğum, Merhameti güzel çocuğum ya kurban olayım o güzel yüreğine merhameti verene" şeklinde yorumlar yapıldı.

YORUMLAR
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