'Simitçi Dede'nin tezgahında 'güven' alışverişi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Simitçi Dede'nin tezgahında 'güven' alışverişi - Son Dakika

'Simitçi Dede'nin tezgahında 'güven' alışverişi

19 dakika önce

ANTALYA'da, tezgahına 'Olmasını istediğim yaşam tarzını bu küçük simit teknemde hayata geçirmek istiyorum.

'Simitçi Dede'nin tezgahında 'güven' alışverişi, System.String[]

ANTALYA'da, tezgahına 'Olmasını istediğim yaşam tarzını bu küçük simit teknemde hayata geçirmek istiyorum. Benim yokluğumda istediğiniz ürünü alıp, ücretini tezgahın içine bırakabilirsiniz' yazısı asan 'Simitçi Dede' Demir Topçuoğlu'dan (70) alışveriş yapanlar, tezgaha parasını bırakıp simidi alıyor.

Antalya'da oturan işçi emeklisi Demir Topçuoğlu, 3 ay önce Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak, evinin yakınında simit tezgahı açmak istedi. Belediyenin talebi kabul etmesi üzerine Topçuoğlu, caddeye simit tezgahını kurdu. Simit satarken kibarlığı ve hoşgörüsüyle kısa sürede müşterilerinin sevgisini kazanan Topçuoğlu, bölgede 'Simitçi Dede' olarak anılmaya başlandı. İnsanların birbirine güvendiği bir dünyada yaşamak istediğini söyleyen ve bunu hayata geçirmek için çabalayan Topçuoğlu, simit tezgahına da 'Olmasını istediğim bir yaşam tarzını bu küçük simit teknemde hayata geçirmek istiyorum. Benim yokluğumda istediğiniz ürünü alıp, ücretini tezgahın içine bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim' yazısı astı. Topçuoğlu ayrıca, simit tezgahının yanına ürünlerin fiyat listesini de astı.

BAŞTA ŞAŞIRDILAR, SONRA ALIŞTILAR

İnsanların birbirine güvendiği bir dünya hayalini 'simit teknem' dediği tezgahında hayata geçirmek için adım atan Demir Topçuoğlu, günlük ihtiyaçlarını gidermek ve yakın çevresiyle bir arada olabilmek için tezgahından ayrılıyor. Bu sırada Simitçi Dede'den alışveriş yapan müşterileri de satın aldıkları yiyeceklerin ücretini tezgaha bırakıp, ayrılıyor. Başta uygulamaya şaşıran müşterilerin çoğu artık alıştı, Topçuoğlu'nun yeni müşterileri ise kısa süre şaşkınlık yaşayıp ardından simit tezgahındaki yazıyı okuduktan sonra ücreti ödüyor.

'BEN İNSANLARA GÜVENİYORUM'

Her gün erken saatte uyanıp, tezgahını düzenlediğini, simitlerini sıraladığını anlatan Topçuoğlu, insanların mesaiye, öğrencilerin okula yetişmeye çalıştığı ve telaşlı olduğu sabah saatlerinde tezgahında bulunup, satış yaptığını anlattı. Bu süre diliminde müşterileriyle sohbet ettiğine de değinen Topçuoğlu, günlük yaşamını sürdürebilmek, yemek gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için uzun süre tezgahta bulunamadığına değindi. Belirli saatlerde tezgahını kontrol edip, düzenleme yaptığını dile getiren Topçuoğlu, "Yokluğumda tezgahımdan alışveriş yapanlar ücretini bırakıyor. Bazı zamanlar geldiğimde ürünlerim bitmiş oluyor. Ben insanlara güveniyorum. Herkes çok güzel şeyler söylüyor. Bu alışveriş sistemimi beğeniyorlar" dedi.

'ÖZLEMİNİ DUYDUĞUM DÜNYA, İNSANLARIN BİRBİRİNE GÜVENMESİ'

Çevresindekilerin kendisine güvenmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade eden Topçuoğlu, şöyle konuştu:

"Ben insanlara güveniyorum. İnsanların da birbirine güvenmesini istiyorum. Böyle bir dünya hayal ediyorum. Sabah erken kalkıyor, tezgahıma geliyorum. Ürünlerimi diziyorum. Müşteriler geldikçe ürünlerimi veriyorum. İnsanız ve bazı ihtiyaçlarımız oluyor. Sürekli tezgahımın başında duramıyorum. Yazı astım. Özlemini duyduğum dünya, insanların birbirine güvenmesi. İnsanlar geliyor ürünlerini alıyor parasını bırakıyor. Bırakmayanlar da 'Dede ben üç gün önce simit aldım parasını şimdi veriyorum' diyor. Bu yazıyı okuyan herkesten olumlu tepki aldım. Hiç kimse olumsuz bir şey demedi. Herkesin olumlu sözleri beni gururlandırıyor. Bazı zamanlar dostlarımla bir araya geliyorum, evime gidiyorum ve ürünlerim satılmış, bitmiş, müşterilerim parasını bırakmış. Benim düşlediğim bir dünya ve insanların birbirine güvendiği düşlediğim sistem."


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:16 Kaynak: DHA

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