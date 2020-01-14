"Simitçi Erkan" İdlibli çocuklara 700 battaniye ve 150 mont ulaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Simitçi Erkan' İdlibli çocuklara 700 battaniye ve 150 mont ulaştırdı - Son Dakika

"Simitçi Erkan" İdlibli çocuklara 700 battaniye ve 150 mont ulaştırdı

7 saat önce

Kocaeli'de simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, "İdlibli Çocuklar Üşümesin" sloganıyla topladığı yardımlarla Suriyeli çocukları sevindirdi.

Kocaeli'de simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, "İdlibli Çocuklar Üşümesin" sloganıyla topladığı yardımlarla Suriyeli çocukları sevindirdi.


Mazlumlar için Kocaeli'de örnek çalışmalar yürüten ve "Simitçi Erkan" olarak tanınan Ayhan, Suriye'nin İdlib bölgesinde kamplarda yaşayan çocukların kışlık ihtiyaçları için kampanya başlattı.


Kampanya kapsamında hayırseverlerin desteğiyle 700 battaniye ve 150 mont temin eden Ayhan, bunları İdlib'deki çocuklara ulaştırdı.


Ayhan, yaptığı açıklamada, çocukların üşümemesi için gerekirse tüm Türkiye'yi dolaşıp yardım toplayacağını belirtti.

Yardımlara devam edeceğini anlatan Ayhan, "İdlib bölgesinde çocuklar üşürken sessiz kalamazdım. Çünkü onlar bizim kardeşlerimiz. Yüzlerce battaniye ve mont yardımsever kardeşlerimizden geldi. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Kocaeli, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:44 Kaynak: AA
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