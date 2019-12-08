Simitçi Erkan Suriyeli yetimlere buluştu

Kocaeli'de simit satarak geçimin sağlayan Erkan Ayhan, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriyeli Türkmen yetim çocuklara bir araya geldi.

Hacı Hanifi Cami çok amaçlı salonda düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Ayhan, yetimlere kol kanat gerilmesi gerektiğini söyledi.

Yetimlerin yüzlerindeki tebessümün dünyadaki en güzel mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Ayhan, yetim çocuklara her zaman destek olunması gerektiğini vurguladı.

Yayladağı ilçesinde ihtiyaç sahibi yetim çocuklara daha önce bayramlık ve harçlık gibi birçok konuda yardımda bulunduklarını hatırlatan Ayhan, şimdi de çocuklarla ekmeği bölüşüp aynı sofrada bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.