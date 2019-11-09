Son Dakika Haberleri: "Simitçi Erkan" Suriyeli yetimlere kışlık ayakkabı ve mont ulaştırdı
Son Dakika Güncel 'Simitçi Erkan' Suriyeli yetimlere kışlık ayakkabı ve mont ulaştırdı

"Simitçi Erkan" Suriyeli yetimlere kışlık ayakkabı ve mont ulaştırdı

6 saat önce

Kocaeli'de simit satarak geçimin sağlayan Erkan Ayhan, "Bir Bot, Bir Mont Yetimlere Giydiriyoruz" sloganıyla topladığı yardımlarla Hatay'daki Suriyeli yetim çocukları sevindirdi.

Kocaeli'de simit satarak geçimin sağlayan Erkan Ayhan, "Bir Bot, Bir Mont Yetimlere Giydiriyoruz" sloganıyla topladığı yardımlarla Hatay'daki Suriyeli yetim çocukları sevindirdi.

Mazlumlar için Kocaeli'de örnek çalışmalar yürüten ve "Simitçi Erkan" olarak tanınan 43 yaşındaki Erkan Ayhan, Suriyeli yetim çocukların kışlık ihtiyaçları için kampanya başlattı.

Kamplarda yaşayan çocuklar için düzenlediği kampanya kapsamında hayırseverlerin desteğiyle 300 çift ayakkabı ve 300 mont temin eden Ayhan, bunları yetim çocuklara ulaştırdı.

Ayhan, yaptığı açıklamada, Suriyeli yetim çocuklara verdiği sözü yerine getirmenin sevincini yaşadığını kaydetti.

Kocaeli, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:16 Kaynak: AA
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