Simitçi Şöhret teyze ekmek teknesiyle kilometrelerce yol yürüyerek geçimini sağlıyor - Son Dakika

Simitçi Şöhret teyze ekmek teknesiyle kilometrelerce yol yürüyerek geçimini sağlıyor

01.11.2020 11:03
Simitçi Şöhret teyze ekmek teknesiyle kilometrelerce yol yürüyerek geçimini sağlıyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, seyyar arabasıyla kilometrelerce yol katedip ekmek parasını kazanmaya çalışan Şöhret Öztürk, sattığı simitlerle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, seyyar arabasıyla kilometrelerce yol katedip ekmek parasını kazanmaya çalışan Şöhret Öztürk, sattığı simitlerle aile bütçesine katkı sağlıyor.

İlçede ikamet eden 59 yaşındaki Öztürk, ev ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla fırından aldığı simitleri satmak için kilometrelerce yol yürüyerek rızkını arıyor.

Simit satmak için park ve bahçelerin yanı sıra sahil ile vatandaşların tercih ettiği yerleri dolaşan Öztürk, seyyar arabasındaki simitleri bitirmeden evine dönmüyor.

Çalışma azmiyle çevresindekilerin takdirini toplayan Öztürk, "askıda simit" uygulamasıyla da hayır yapmak isteyen vatandaşların ücretlerini ödedikleri simitlerle maddi durumu olmayanların karnını doyurmalarını sağlıyor.

"Beni görenler hayret ediyorlar"

Şöhret Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanın alın teriyle ekmeğini kazanmasının önemli olduğunu söyledi.

Her işin kendine göre zorlukları bulunduğunu belirten Öztürk, belli bir süre iş bulamadığını, daha sonra simit satmaya başladığını anlattı.

Öztürk, 9 yıldır simit satarak ev ekonomisine katkı sağlamaya çalıştığını aktararak, "Çok gezdiğin için yoruluyorsun. Beni görenler hayret ediyor. İyi ve güzel bir yer bulursan, insanların çok olduğu yerler olursa, iyi para kazanırsın. Sürekli yürüdüğün için yoruluyorsun ama müşterin çok olduğunda, para kazandığında yorgunluğu hissetmiyorsun." diye konuştu.

Helalinden para kazanmanın değerli olduğunu vurgulayan Öztürk, "İş var ama hazır para insanlara daha iyi geliyor. Öyle oturup da insanlardan beklemek bana doğru gelmiyor. Hiçbir şey bulamazsan ayakkabı boyarsın. İnsanlara el açıp dilenmek iyi değil. Ben de simit yemeği hiç sevmem, bir tane yemem ama kendim satarım." ifadelerini kullandı.

Öztürk, askıda simit uygulamasıyla maddi durumu olmayanların da simit yeme imkan bulduğunu ve insanların bu uygulamaya duyarlılık gösterdiğini anlatarak, sağlığı elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Zonguldak, Seyyar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Simitçi Şöhret teyze ekmek teknesiyle kilometrelerce yol yürüyerek geçimini sağlıyor - Son Dakika


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