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Simitçiden gelen silah sesleri korkuttu! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

Simitçiden gelen silah sesleri korkuttu! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu

27.07.2021 17:50

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir dükkanda art arda patlayan silah sesleri, yoldan geçen vatandaşları paniğe soktu. Bir adam simit dükkanında tartıştığı 2 çocuğunun annesi olan eşini çocukların gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu. Talihsiz kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramankazan'da bir dükkandan gelen silah sesleri, hem çevre esnafı hem de vatandaşları büyük korkuya sevk etti. Önce seslerin nereden geldiğini anlamayan esnaf daha sonra Himmet A.'ya ait olan simit sarayından geldiğini anladı. Ancak bölgedeki esnaf, olay yerine koştuğunda Himmet A.'nın eşini kanlar içinde buldu.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURDU

Saat 16.00 sıralarında ilçe merkezinde Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi üzerinde Himmet A.'ya ait unlu mamullerin satıldığı iş yerinde meydana geldi. Himmet A., iş yerinde birlikte çalıştığı 5 yıllık eşi Kadriye A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Himmet A., tartışma sırasında 4 ve 3 yaşındaki iki çocuğunun gözü önünde eşine tabancayla ateş etti.

Tartıştığı eşini 2 çocuğunun gözü önünde tabancayla vurdu

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

Kadriye A., kanlar içinde yere yığılırken, Himmet A. kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kadriye A., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kadriye A., daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Dükkandan art arda silah sesleri geldi! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde vurdu

ANNESİNİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Hastane önünde gözyaşı döken Kadriye A.'nın annesi Suna Arslan, "5 senedir işkence çektirdi benim yavruma. Sürekli kızımı tehdit etti 'sen sığınma evine gidersen şöyle yaparım' diye" ifadelerini kullandı. Himmet A.'nın daha önce de eşine şiddet uyguladığı ve bıçakla yaraladığı iddia edildi. Polis, olayın ardından kaçan Himmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Simitçiden art arda silah sesleri geldi! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde vurdu
Simitçiden gelen silah sesleri korkuttu! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu
Simitçiden gelen silah sesleri korkuttu! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu
Simitçiden gelen silah sesleri korkuttu! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu

Kahramankazan, Ankara, Himmet, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Simitçiden gelen silah sesleri korkuttu! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika


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