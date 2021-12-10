Muğla'da simide usulsüz zam yapan 6 işletmeye cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıtır simide usulsüz zam yaptığı iddiasıyla 6 işletmeye belediye ekipleri tarafından ceza kesildi.

Simit zammına tepki gösteren vatandaşların şikayetlerini değerlendiren Menteşe Belediyesi, çıtır simit üretimi, dağıtımı ve satışı yapan işletmeleri denetledi.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası'nın çıtır simit fiyatına yaptığı zam kararını, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'nın onayı olmadan alındığını belirledi.

Belediye ekipleri, 9 çıtır simit üretimi, dağıtımı ve satışı yapan işletmede gerçekleştirdiği denetimlerde simidi 3 liradan satış yaptıkları tespit edilen 6 işletmeye cezai işlem uyguladı.

2 işletmeye kapalı olduğu için denetim yapılamadı. Yapılan denetimlerde 90 gram çıtır simidin 2 liradan satılması gerektiği vurgulanırken, vatandaşların Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın onay verdiği pastane işletmeleri hariç 3 liradan simit satan satış noktalarını belediye zabıta ekiplerine bildirmeleri istendi.

Menteşe Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yeni simit fiyatının belirlenmesine kadar, üretim yerlerinden dağıtım ve satışı yapılan işletmelere yönelik ilçe genelinde denetimlerin devam edeceği belirtildi.