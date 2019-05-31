Son Dakika Haberleri: Simitçilikten doçentliğe uzanan Akdağ kitaplarını imzaladı
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Simitçilikten doçentliğe uzanan Akdağ kitaplarını imzaladı

2 saat önce

Simit satarak okuyan ve lise arkadaşlarına dersler vererek onlarında üniversiteyi kazanması sağlayan Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Menderes Akdağ bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarında okuyucuları ile buluştu.

Simitçilikten doçentliğe uzanan Akdağ kitaplarını imzaladı, System.String[]
Simit satarak okuyan ve lise arkadaşlarına dersler vererek onlarında üniversiteyi kazanması sağlayan Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Menderes Akdağ bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarında okuyucuları ile buluştu.

Akdağ'ın kitap imza gününe arkadaşları ve kitapseverler katıldı. 26 yıl önce beraber simit sattığı arkadaşı İnanç Ünal Akdağ'ın 1992'de yazdığı kitabı göstermesi ile Akdağ, duygu dolu anlar yaşadı. Akdağ'ın liseden öğretmeni ve pek çok eğitimcinin imza gününe katıldığı görüldü. Eski bakanlardan Yüksel Yalova'da imza gününe telekonferans yöntemiyle katılarak, kendisine başarılar diledi. Akdağ, Yalova'ya 4 adet kitabını imzaladı. Akdağ'ın doçentlik için başvuruda bulunduğu ve yakında doçent olacağı öğrenildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:00 Kaynak: İHA
Menderes, Adnan Menderes Üniversitesi, Akdağ, Güncel
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