Simitçinin ekmek teknesini böyle kundakladı - Son Dakika

Simitçinin ekmek teknesini böyle kundakladı

06.04.2021 20:06

Simitçinin ekmek teknesini böyle kundakladı 12 yıllık simitçinin seyyar tezgahını kundaklayıp kaçan şüpheli kameralara yakalandı Simitçi Reşat Şimşek: "Bildiğim hiç düşmanım yok, ömrüm boyunca kimsenin kalbini kırmadım" Denizli'de 12 yıldır aynı köşede satış yapan simitçinin seyyar...

Simitçinin ekmek teknesini böyle kundakladı

12 yıllık simitçinin seyyar tezgahını kundaklayıp kaçan şüpheli kameralara yakalandı

Simitçi Reşat Şimşek:

"Bildiğim hiç düşmanım yok, ömrüm boyunca kimsenin kalbini kırmadım"

DENİZLİ - Denizli'de 12 yıldır aynı köşede satış yapan simitçinin seyyar tezgahını kundaklayan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Küle dönmüş ekmek teknesini görünce şok geçiren Reşat Şimşek, "Bildiğim hiç düşmanım yok, ömrüm boyunca kimsenin kalbini kırmadım" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde bulunan tarihi Kaleiçi Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarihi çarşıda yer alan Tuhafiyeciler Caddesi girişinde 12 yıldır simit satan Reşat Şimşek'e ait seyyar tezgah kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. İçine gazete doldurduğu naylon çuvallarla 3 kez tezgaha gelerek ateşe veren şüpheli, karanlıktan da faydalanarak hızlıca bölgeden kaçtı. Şüphelinin bölgeden ayrıldığı anlarda caddeye giren çöpçüler, yangını fark ederek durumu itfaiyeye ihbar etti.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangından geriye hurda yığınına dönmüş tezgah kaldı. Her sabah olduğu gibi erkenden işinin başına gelen Reşat Şimşek, dakikalar önce kundaklanan ekmek teknesini görünce büyük üzüntü yaşadı. Yaklaşık 2 bin TL zararı oluşan esnaf, şüphelinin yakalanması için şikayetçi oldu.

Rahatlığı pes dedirtti

Reşat Şimşek'in şikayeti üzerine bölgede inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan kundakçının eşkalini belirledi. Rahat tavırları saniye saniye kayıtlara yansıyan şüphelinin, içerisine gazete kağıtları doldurduğu, 3 naylon çuvalla geldiği, seyyar tezgahı ateşe verdiği anlar ve sonrasında olay yerinden kaçması görüntülerde yer aldı.

"Bugüne kadar kimsenin kalbini kırmadım"

Sabah tezgahını açmak için geldiğinde büyük bir şok yaşadığını ifade eden esnaf Reşat Şimşek, "12 yıldır her gün burada satış yapıyorum. Bugüne kadar kimseye bir şey yapmadım. 50 yaşlarında bir adam gelip, 3 kez naylon çuvallarla tezgahımı ateşe veriyor. Sabah geldiğimde tezgahı yanmış olarak buldum. O kadar yeni olmuştu ki daha çerçeveler bile sıcaktı. Kimin yaptığını bilmiyorum. Bildiğim hiç düşmanım yok, karıncayı bile incitmeyen bir insanım. 62 yaşındayım, kimsenin kalbini kırmadım" diye konuştu.

Simitçinin ekmek teknesini böyle kundakladı
Simitçinin ekmek teknesini böyle kundakladı
Simitçinin ekmek teknesini böyle kundakladı
Simitçinin ekmek teknesini böyle kundakladı

Merkezefendi, Denizli, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Simitçinin ekmek teknesini böyle kundakladı - Son Dakika


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