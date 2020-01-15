Simla Türker Bayazıt: Bu başarı Türkiye'nin, Türk kadınının, Türk sporunun başarısıdır

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, "Bu hafta sonu gerçekten büyük bir başarıya imza atıldı. Bu başarı Türkiye 'nin, Türk kadınının, Türk sporunun başarısıdır. Hepimizin gururudur. Türkiye Voleybol Federasyonumuzun oluşturduğu aile ortamı, doğru çalışma ve sistem, sonunda Türk kadını bayrağını hak ettiği yere taşıdı" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takım'nı, turnuvanın ev sahipliği yaptığı Hollanda 'da yalnız bırakmayan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, kulüp televizyonuna turnuvaya dair açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısını Türkiye'nin, Türk kadınının, Türk sporunun başarısı olarak gördüğünü ifade eden Simla Türker Bayazıt, "Öncelikle, A Milli Voleybol Takımı'mızın başarısı için federasyonumuzu, Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ başta olmak üzere Basın Sorumlusu Kurtaran Mumcu'yu, Başantrenör Giovanni Guidetti'yi, başta Kaptan Eda Erdem Dündar olmak üzere tüm sporcularımızı ve görünen görünmeyen tüm ekibi gönülden tebrik ediyorum. Bu hafta sonu gerçekten büyük bir başarıya imza atıldı. Bu başarı Türkiye'nin, Türk kadınının, Türk sporunun başarısıdır. Hepimizin gururudur. Türkiye Voleybol Federasyonu'muzun oluşturduğu aile ortamı, doğru çalışma ve sistem, sonunda Türk kadını bayrağını hak ettiği yere taşıdı. Kadının toplumdaki yerini ve gücünü önemseyen, bu konuda sözcü olan Fenerbahçe olarak kadınların daha nice başarılara imza atacağına gönülden inanıyoruz" diye konuştu.

"TOKYO'DA MADALYA ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçlarını oynadığı Hollanda'daki atmosferi değerlendiren Bayazıt, "Maçlarda Hollanda'daydım. Almanya ve Hırvatistan maçını orada seyrettim. Maalesef nefes nefese geçen Polonya maçını seyredemedim. Ama kaptanımıza söz verdiğim gibi finalde oradaydım. Milli maçlardaki atmosfer, duygular çok farklı. Bir de bu ülkemizden kilometrelerce uzakta Türk vatandaşlarımızla beraber bunu paylaşmak tarif edilmez bir duyguydu. Federasyonumuz başta olmak üzere herkesin çok ciddi bir motivasyonu vardı ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na bilet alacağımıza inanç tamdı. Takım pes etmedi. Herkes savaştı ve güçlerini bütün dünyaya kanıtladılar. Çok güzel bir atmosfer vardı. İnşallah yolun sonunda Tokyo'da da madalya olacağına inanıyorum. Biliyorsunuz ki olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulübüz. Bu vesileyle de Filenin Sultanları'na Tokyo'da başarılar diliyorum. Kaptan Eda Erdem başta olmak üzere Naz Aydemir Akyol , Fatma Yıldırım ile aynı zamanda Fenerbahçe HDI Sigorta 'nın kondisyoneri olan Alessandro Bracceschi ve Fenerbahçe Opet'in İstatistik Antrenörü olan Artun Aksan da ekibin bir parçasıydı. Onları gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE OLARAK OMUZ OMUZA VERDİĞİMİZ ZAMAN AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK"

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem'e övgüyle bahseden Simla Türker Bayazıt, "Kaptan Eda Erdem Dündar bugün burada. Çok güzel bir organizasyon oldu. O bizim formamızla özdeşleşmiş bir isim. Maç önünde kaptanımız Melih de kaptanımız Eda'ya tebriklerini sundu. Büyük bir coşku vardı. Salondaki heyecanı ve Eda'ya duyulan saygıyı, aidiyeti görmek çok harikaydı. Fenerbahçe olarak omuz omuza verdiğimiz zaman aşamayacağımız engel yok. Çok büyük ve çok geniş bir aileyiz. İyi ki Fenerbahçeliyiz" ifadelerini kullandı.

- İstanbul