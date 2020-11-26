Simla Türker Bayazıt: Hiçbir olay, kadına şiddetin bahanesi olamaz

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için başlattığı 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasındaki 16 günlük aktivizm kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bayazıt, "Bu ülkenin tüm kadınları ve bizlerle aynı hisleri paylaşan herkes adına söyleyebilirim ki artık hiçbir kadının yaşam hakkının elinden alınmasına, şiddet görmesine, saygısızlıklarla karşı karşıya bırakılmasına 'Tahammülümüz Yok!' Hiçbir gerekçe, hiçbir yaşanmışlık, hiçbir olay kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana gelmesinin sebebi, kadına şiddetin üstünün örtülmesinin bahanesi olamaz" dedi.

Simla Türker Bayazıt, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan Güncel Özel programında konuşurken, BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi Programlar Direktörü Zeliha Ünaldı da programa dijital ortamdan katıldı. Programda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve kulüp çalışanlarının yer aldığı "Kadına Şiddete Tahammülümüz YOK!" kısa filmi de yayınlandı.

"BU SENE YİNE GÜÇLÜ BİR DURUŞ"Sarı-lacivertli kulübün kadınlar ve kız çocuklarının hakları için yaptığı çalışmaları özetleyen Simla Türker Bayazıt, "Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği için hayata geçirdiği HeForShe hareketine dahil oluşumuzun üzerinden tam 2 yıl geçti. Bu süre zarfında hep daha aydınlık yarınlar için, kadın ve kız çocuklarının haklarını güvence altına alarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına pek çok adımlar attık. Bu doğrultuda çeşitli çalışmalarla farkındalık yaratmaya çalıştık. Biz, sosyal fayda sağlamayı kendine hedef edinen kapsayıcı bir spor kulübüyüz. Bu anlayışla da bu iki yıla birçok çalışma sığdırdık. Kadına şiddete karşı geçtiğimiz yıl kapsamlı bir 16 günlük aktivizm kampanyası yürütmüştük. Bu sene yine güçlü bir duruşla ikinci kez kadına karşı şiddetle mücadele için 16 günlük bir dizi aktivizm etkinlikleri planladık. Aynı sorumluluk duygusuyla önümüzdeki yıllarda da bu desteğimizi sürdürmek istiyor ve geride kalan iki yıllık süreçte yaptıklarımızın üzerine daha da koyarak ilerlemek istiyoruz" dedi."TAHAMMÜLÜMÜZ YOK!"Bayazıt, kulübün 16 Günlük Aktivizm Kampanyası kapsamında bu seneki mottosunun "Tahammülümüz Yok!" olarak belirlenme sürecini ise şu şekilde anlattı: "Geçen sene neler yapmıştık, bunları hatırlayalım: 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında oynadığımız takım maçlarımızda, takımlarımız, 'Kadına şiddet suçtur, ortak olma seyirci kalma' pankartlarıyla sahaya çıkıp milyonlara bu mesajı iletmişti. Sporcularımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla kadına şiddete karşı temsili bir koşu gerçekleştirmiştik. ve faaliyet gösterdiğimiz 9 branştan sporcularımızın ve çok değerli, usta sanatçılarımız Sayın Selçuk Yöntem ve Ece Dizdar 'ın seslendirdiği manifestomuzu yayınlamıştık. Bu kısa filmler pek çok ulusal kanalda yer almış, milyonlara ulaşıp ciddi bir yankı uyandırmıştı. Bu sene ise Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Tüpraş , hep beraber oluşturduğumuz çalışma grubumuzda kadına karşı mottomuzu 'Tahammülümüz Yok!' olarak belirledik. Bu bağlamda bu ülkenin tüm kadınları ve bizlerle aynı hisleri paylaşan herkes adına söyleyebilirim ki artık hiçbir kadının yaşam hakkının elinden alınmasına, şiddet görmesine, saygısızlıklarla karşı karşıya bırakılmasına 'Tahammülümüz Yok!' Hiçbir gerekçe, hiçbir yaşanmışlık, hiçbir olay kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana gelmesinin sebebi, kadına şiddetin üstünün örtülmesinin bahanesi olamaz. Kadına yönelik şiddet konusu da sürdürülebilir projelerde kalıcı çözüme katkı sağlamak, sunmak bizim için çok önemli, çok kıymetli. Hepimiz kadına, çocuğa şiddete karşı aynı hassasiyeti göstermeliyiz diye düşünüyorum.""Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok!" mesajı ile hazırlanan manifestonun, 9 branştan 18 sporcu ile Futbol A Takımı Teknik Direktörü Erol Bulut ve Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Erkan Toğan'ın katıldığı tweet zinciriyle paylaşılmasıyla ilgili de bir değerlendirmede bulunan Simla Türker Bayazıt, "Tweet zincirini ilk yüzücümüz Emre Sakçı başlattı. Sanıyorum ki onun da ilk tweeti oldu. Ona da zincirimizi başlattığı için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı."KADINA KARŞI ŞİDDETE DURUŞUMUZU, ÇALIŞANLARIMIZIN DESTEKLERİYLE DE YANSITMAK İSTEDİK"Başkan Ali Koç ve kulüp çalışanlarının yer aldığı "Kadına Şiddete Tahammülümüz YOK!" kısa filmi hakkında da konuşan Simla Türker Bayazıt, şunları kaydetti: "Yaşanılası bir dünya ve daha umutlu bir gelecek hedefimizi gerçekleştirmek için toplum olarak bir uyanışa ihtiyacımız var. Başkanımızla, kulüp çalışanlarımızla çektiğimiz manifestomuzla da işte biz bunu anlattık. Biz, Fenerbahçe olarak sadece kamuoyuna karşı mesajlar iletmiyor, kendi yapımızda da bu anlamda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Çalışanlarımıza, sporcularımıza eğitimler veriyor; eşitlik adına farkındalık yaratmak için adımlar atıyoruz. Bu sene kadına karşı şiddete duruşumuzu, çalışanlarımızın destekleriyle de yansıtmak istedik. Çalışanlarımızın yer aldığı videoyu çektik ve çok güzel bir sinerji yarattığımızı düşünüyorum. Belki pandemi sürecinin ardından bir dahaki sefere belki bu tip çalışmalara üyelerimizi de dahil ederiz. 7'den 70'e tüm camiamız bu önemli misyonun parçası olur. Kadınlar ve kız çocukları için 'toplumsal uyanış' demiştim az önce ve bu uyanışın temeli eğitimden kadın haklarına ve insan hayatına saygı duyan, bunları özümsemiş bireyler yetiştirmekten geçiyor. Kısa filmimizde Başkanımız Sayın Ali Koç'un vurguladığı gibi bu yıl hiçbir kadının öldürülmediği, kadına şiddetin sona erdiği, kadınların iş hayatında, sporda önemli işler üstlendiği, özgürce hayallerine yürüyen kız çocukları için Türkiye çığır açtı diyebileceğimiz yarınlar için bugün hep birlikte 'Kadına şiddete Tahammülümüz Yok!' diyor, buna karşı durmak için milyonlarla birlikte buradayız diyoruz. Bu adımı her şey için, çok geç olmadan atmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bunun da yolu sessiz kalmamaktan, görmezden gelmemekten, geçiştirmemekten, üstünü kapatmamaktan geçiyor. Biz de bu uğurda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sahip olduğumuz toplumsal güç ve marka değeriyle; rengi, takımı fark etmeksizin ulaşabildiğimiz herkese ulaşmak için elimizden geleni yapıyor, yapmaya da devam edeceğiz. Bu kampanyanın varlığı çok önemli ama daha da önemlisi çalışmalarımızın kampanya süresiyle sınırlı kalmaması ve aynı kararlılıkla 'Tahammülümüz Yok!' demeye devam etmemizdir. İleride bu kampanyalara ihtiyaç duymayacağımız güne kadar az önce de belirttiğim gibi var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."Simla Türker Bayazıt sözlerini şöyle noktaladı: "2 sene önce Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Tüpraş'ın desteğiyle BM Kadın Birimi tarafından yürütülen HeForShe Hareketi ile güçlerimizi birleştirmiştik. Fenerbahçe toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ulusal ve küresel spor kulüplerine öncü oldu. Çok verimli ve iyi çalışan bir ekip oluşturduğumuza inanıyoruz. Bu 2 senelik süre zarfında hep beraber çok başarılı işlere imza attık. Çok güzel insanlarla tanıştık. Açıkçası bunun mutluluk ve gururuyla çalışmalarımıza yılmadan ilk günkü heyecanla devam edeceğiz. Zeliha Hanım size de çok teşekkür ederiz; kadınlar için bugüne kadar yaptıklarınız ve yapacaklarınız için, ilerideki tüm iş birlikleriniz için.""SEN DE BİR ATEŞ BÖCEĞİ YAK, KARANLIĞI AYDINLAT"

BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi Programlar Direktörü Zeliha Ünaldı ise kadınlara yönelik şiddetin son bulması için farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilen, "Sen de bir ateş böceği yak, karanlığı aydınlat" sloganı hakkında bilgi verdi. Zeliha Ünaldı, "Ateş böcekleri yaktıkları ışıklarla -kimyasal bir aktivite aslında- birbirlerine mesaj veriyorlar, dayanışmaya çağırıyorlar. Biz de ateş böceklerinin bu ışıklarını dayanışmaya çağrı olarak kullanıyoruz" dedi. Çevrimiçi dünyaya da günlük hayattaki eşitsizliklerin yansıdığını söyleyen Zeliha Ünaldı, kadınların ve kız çocuklarının bundan olumsuz etkilendiğini ifade etti. Zeliha Ünaldı, Fenerbahçe camiasının HeForShe'de çevrimdışı ortamlarda olduğu gibi çevrimiçi ortamlarda da destek olacağından şüphelerinin olmadığını vurguladı.