Simon Falette, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Simon Falette, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor

Simon Falette, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

6 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına devam etti.

Simon Falette, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-lacivertliler, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Takım, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, sakatlık önleyici kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladığı ve gece kampa katılan yeni transfer Simon Falette, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı. Falette, idmanda sahada çalıştı.

Sarı-lacivertliler, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Fenerbahçe, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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