Simon Falette: Fenerbahçe en iyiler arasında

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Falette, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok sıkı çalışacağım ve umarım her şeyin iyi olmasına katkı veririm" dedi.

Fenerbahçe'nin Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Falette, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

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Sarı-lacivertli kulüpten övgü dolu sözlerle bahseden Falette, "Fenerbahçe ile kontrat imzaladığım için çok mutluyum. Fenerbahçe, hem Türkiye 'de hem de dünyadaki en iyi kulüpler arasında. Burada çok samimi bir şekilde karşılandım. Umarım tüm bunlar güzel şeylerin başlangıcı olur. Daha önce buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Hem Almanya'dan hem de dünyanın her yerinden çok iyi oyuncuların burada oynadığını biliyordum. Ben de burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok sıkı çalışacağım ve umarım her şeyin iyi olmasına katkı veririm" diye konuştu.

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