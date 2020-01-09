Simon Falette: Fenerbahçe en iyiler arasında - Son Dakika
Son Dakika Spor Simon Falette: Fenerbahçe en iyiler arasında - Son Dakika Spor

Simon Falette: Fenerbahçe en iyiler arasında

7 saat önce

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Falette, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum.

Simon Falette: Fenerbahçe en iyiler arasında, System.String[]

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Falette, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok sıkı çalışacağım ve umarım her şeyin iyi olmasına katkı veririm" dedi.

Fenerbahçe'nin Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Falette, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

SIMON FALETTE: FENERBAHÇE EN İYİLER ARASINDA

Sarı-lacivertli kulüpten övgü dolu sözlerle bahseden Falette, "Fenerbahçe ile kontrat imzaladığım için çok mutluyum. Fenerbahçe, hem Türkiye'de hem de dünyadaki en iyi kulüpler arasında. Burada çok samimi bir şekilde karşılandım. Umarım tüm bunlar güzel şeylerin başlangıcı olur. Daha önce buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Hem Almanya'dan hem de dünyanın her yerinden çok iyi oyuncuların burada oynadığını biliyordum. Ben de burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok sıkı çalışacağım ve umarım her şeyin iyi olmasına katkı veririm" diye konuştu.

SELAHATTİN BAKİ: YÜREĞİNİ ORTAYA KOYACAK BİR KARAKTER

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise Falette ilgili olarak, "Hayırlı uğurlu olsun. Bizim için kesinlikle risk faktörü barındırmayan bir transfer. Uzunca süredir solak stoper arıyorduk. Birçok takım da arıyor. Hakikaten başarıya aç, oynamaya aç, bizimle beraber deyim yerindeyse tırnak içinde söylüyorum, bizimle beraber şampiyonluk yolunda kavga edecek, mücadele edecek; gerek Samandıra'da, gerek soyunma odasında, gerek sahada oynadığı zaman yüreğini ortaya koyacak bir karakter bulduğunuza emin olabilirsiniz. Buna benzer bir konuşmayı daha önce bir kişi için yapmıştım. O da Sadık'tı. Sadık'ın karakteri hakkında ne söylediysem, benzeri şeyleri de Simon için söylüyorum. Birçok taraftarımızı uzunca süredir oynamıyor olması aldatabilir ama bana inanın Sayın Başkanımızla, Sayın Başkan Vekilimizle ve Avrupa'daki bazı kontaklarımızla ödevimizi yaptık. Altını çizerek tekrar söylüyorum; oynamaya, başarıya ve kupa kazanmaya hasret, aç ve potansiyeli belli bir arkadaşımızı şu anda kadromuza kattık" ifadelerini kullandı.


Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Comolli Twitter hesabı açtı, Falette iddialarına sert yanıt verdi
Fenerbahçe, üyelerinden 50 TL'lik aidata ek olarak 500 TL bağış istedi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori Emre Belözoğlu taktik verdi

Son Dakika Haberleri
19:27 Tahkim Kurulu'ndan son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması! - Son Dakika Spor
19:24 Ryan Babel Hollanda'ya gitti - Son Dakika Spor
19:15 Demir Grup Sivasspor - Waldhof Mannheim: 2-2 - Son Dakika Spor
19:14 Fenerbahçe'nin Antalya kampı - Son Dakika Spor
19:11 Hazırlık maçı: MKE Ankaragücü: 0 - Keçiörengücü: 1 - Son Dakika Spor
18:32 Galatasaray, Jesse Sekidika'yı transfer etti - Son Dakika Spor
18:26 Ryan Babel, İstanbul'dan ayrıldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 19:31:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Simon Falette: Fenerbahçe en iyiler arasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]