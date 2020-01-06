Simon Falette için resmi transfer açıklaması! Son dakika Fenerbahçe haberleri

Spor Arena Dış Haber | Eintracht Frankfurt'un Gineli stoperi Simon Falette için Fenerbahçe'yi çok yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.



Bundesliga ekiplerinden Köln'de sportif direktör Horst Heldt, kendilierinin de Falette'i istediğini ancak transferde Fenerbahçe'nin önde olduğunu itiraf etti.



"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ..."



Heldt, "Falette transferi için Frankfurt'tan görüşme için izin almıştık ancak devreye Fenerbahçe girdi. Bizim görüşmelerimiz olumlu gidiyordu ama Fenerbahçe'nin teklifi daha kazançlı. Teklifler hala masada ancak bizim artık yedek planlarımıza odaklanmamız lazım. Falette transferi için olumsuzum." sözlerini kullandı.



Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Simon Falette kimdir?



Fenerbahçe'de transfer listesinde Simon Falette'nin olduğu iddia edildi. Aradığı stoperi Bundesliga'da bulan sarı lacivertli yönetimin, Simon Falette için resmi teklif yaptığı iddia belirtildi. Peki Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Simon Falette kimdir? İşte Simon Falette'nin kariyeri ve hakkında bilinmeyenler...



Simon Falette kimdir?



19 Şubat 1992 Le Mans doğrumlu olan Falette 1.85 boyunda ve stoper olarak görev yapıyor. Gine asıllı futbolcu aynı zamanda sol bek mevkinde oynayabiliyor.



FC Tours U19'da kariyeri başlayan Falette Lorient, Stade Lavallois, Brest ve Metz formalarını giydikten sonra 2017'de 2.7 milyon avro karşılığında Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.



Güncel piyasa değeri 3.5 milyon avro olan Fransız stoperin kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.







