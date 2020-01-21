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Simon Falette maçı tribünden takip etti!
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip etti.
Müsabaka öncesinde sarı lacivertli taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşan Falette, fotoğraf çekilme isteklerini de kırmadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:12
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