Simon Falette maçı tribünden takip etti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Simon Falette maçı tribünden takip etti! - Son Dakika Spor

Simon Falette maçı tribünden takip etti!

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.


Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip etti.


Müsabaka öncesinde sarı lacivertli taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşan Falette, fotoğraf çekilme isteklerini de kırmadı.


Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:12 
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