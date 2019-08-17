Son Dakika Haberleri: Simon Kjaer, Espanyol maçının kadrosuna alınmadı
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Simon Kjaer, Espanyol maçının kadrosuna alınmadı

1 saat önce

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer, Sevilla'nın Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Simon Kjaer, Espanyol maçının kadrosuna alınmadı, System.String[]
Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer, Sevilla'nın Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi.
İspanya LaLiga'nın ilk haftasında deplasmanda Espanyol'un konuğu olacak Sevilla'da Simon Kjaer karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Yarın TSİ 20: 00'de oynanacak maç öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin sosyal medya hesabı üzerinden karşılaşma kadrosunu açıkladı. 20 kişinin yer aldığı kadroda Danimarkalı stoper Simon Kjaer yer almadı.
Kırmızı-beyazlı ekibin Espanyol  maçının kadrosu şöyle:
Kaleci: Vaclik, Sergio Rico, Javi Díaz
Defans: Kounde, Diego Carlos, Carriço, Sergio Reguilón, Escudero, Jesus Navas
Orta Saha: Fernando Reges, Ocampos, Joan Jordan, Gudelj, Oliver Torres, Franco Vázquez, Bryan Gil, Nolito, Rony Lopes
Forvet: Luuk de Jong, Munir El Haddadi


Fenerbahçe, Sevilla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:19 Kaynak: DHA
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