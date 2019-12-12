Simon Kjaer için Atalanta'dan flaş açıklama! - Son Dakika
Son Dakika Spor Simon Kjaer için Atalanta'dan flaş açıklama! - Son Dakika Spor

Simon Kjaer için Atalanta'dan flaş açıklama!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Serie A takımlarından Atalanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, ilk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Simon Kjaer için Atalanta'dan flaş açıklama!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Serie A takımlarından Atalanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, ilk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmalarının ardından açıklamalarda bulundu.


Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Kjaer için de çarpıcı itiraflarda bulundu.


Tecrübeli teknik adam, 'sakat' olduğu için oynamıyor denilen Danimarkalı futbolcu hakkında şu sözleri kullandı;


"KJAER'İN TAKIMDA OLMAMASININ SEBEBİ..."


"Simon Kjaer sakat değil. Takımda oynamamasının sebebi benim öyle karar vermem. Harika bir futbolcu ama bizim stilimize uymadı. Başka özellikleri var. Onlardan yararlanmaya çalıştım ama tatmin olmadım."


İtalya Serie A, Atalanta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:08 
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