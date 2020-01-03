Simon Kjaer'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe...| Son dakika transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber | Simon Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, Danimarka'nın Ekstra Bladet gazetesine röportaj verdi. Beck, Atalanta forması giyen ancak istediği süreleri alamadığı için mutsuz olan Kjaer'in geleceği hakkında konuştu.



Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Kjaer hakkında konuşan Beck, "Atalanta ile birlikteliğimiz maalesef iyi gitmedi. Böyle olmasını beklemiyorduk. İstenilen olmadığında da ayrılmak en iyi seçenektir." dedi.



"YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ"



Transfer müjdesini de veren Danimarkalı futbolcunun menajeri, "Ocak ayında Atalanta, Kjaer'in ayrılmasına izin verecek. Ben de Kjaer için en uygununu arıyorum. Yakın zamanda bir şeyler açıklayacağız. Takım ismi veremem ama birçok ligden çok iyi takımların ilgisi var." diye konuştu.



Danimar basını ise Kjaer ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini ancak sarı lacivertli kulübün Kjaer'in maaşını vermekte zorlanacağını belirtti.



