Simon Kjaer sürprizi! Menajerinden transfer açıklaması...

Bonservisi Sevilla'da bulunan ve kiralık olarak Milan'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer için transfer açıklaması yapıldı.



Geçen transfer dönemlerinde Fenerbahçe'ye geri döneceği de iddia edilen Danimarkalı futbolcunun geleceği hakkında konuşan Beck, "Kjaer, Milan'da son derece mutlu ve bu kulübe geldiği andan itibaren kendini oldukça rahat hissetti. İyi oynadığını ve Milan'a çok çabuk adapte olduğunu düşünüyorum. Kjaer, gelecek sezon Milan'da kalmayı çok istiyor." sözlerini kullandı.



KRİTİK TARİH: 30 HAZİRAN



Kjaer hakkında sölerine devam eden menajer, "Simon Kjaer'in durumunda en önemli konu, Milan'ın 30 Haziran'a kadar sahip olduğu satın alma opsiyonu. Milan'ın Kjaer ile devam edip etmeyeceğini görmek için o tarihe kadar bekleyeceğiz. En iyi ihtimali kovalayacağız." dedi.



