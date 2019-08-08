Son Dakika Haberleri: Simon Mignolet En İyi Liverpool Anları
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Simon Mignolet En İyi Liverpool Anları

1 saat önce

Sezon öncesi ve antrenmanlarda Simon Mignolet'in Liverpool için kaydettiği en iyi fırsatlardan bazılarına göz atın.

Sezon öncesi ve antrenmanlarda Simon Mignolet'in Liverpool için kaydettiği en iyi fırsatlardan bazılarına göz atın.
Simon Mignolet, Liverpool, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:55 
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