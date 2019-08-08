Simon Mignolet En İyi Liverpool Anları
1 saat önce
Sezon öncesi ve antrenmanlarda Simon Mignolet'in Liverpool için kaydettiği en iyi fırsatlardan bazılarına göz atın.
Sezon öncesi ve antrenmanlarda Simon Mignolet
'in Liverpool
için kaydettiği en iyi fırsatlardan bazılarına göz atın.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:55
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