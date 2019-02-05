Simona Halep'e Belçikalı Antrenör
15 dakika önce
Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, Belçikalı antrenör Thierry Van Cleemput ile çalışma kararı aldı.
Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona
Halep, Belçikalı antrenör Thierry Van
Cleemput ile çalışma kararı aldı.
Kadın Tenisçiler Birliği'nden (WTA) yapılan açıklamada, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya
Açık'a 4. turda veda etmesinin ardından dünya sıralamasında zirveden 3. sıraya kadar gerileyen 27 yaşındaki tenisçinin, çalışmalarına Van Cleemput ile devam edeceği belirtildi.
Ailesiyle daha çok zaman geçirmek istemesi nedeniyle Avustralyalı antrenör Darren Cahill, dört yıldır çalıştırdığı Halep ile geçen kasım ayında yollarını ayırma kararı almıştı.
Belçikalı antrenör Van Cleemput ise son olarak erkeklerde 21 numaralı seribaşı vatandaşı David Goffin'i çalıştırmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:00 Kaynak: AA
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