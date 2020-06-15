Simona Halep, kadınlar tenisinde son iki yılda en fazla gelişim gösteren isimlerden biri. Romanyalı yıldız raketin antrenörü Darren Cahill, bu gelişimde önemli bir payeye sahip. Fakat ona göre kendisinin katkısı çok daha az.

Avustralya’da Adelaide’de Reuters’ın sorularını cevaplayan Cahill, “Simona ile çalışmak inanılmaz bir duygu. Çevremdekiler kazandığımız turnuvalar sonrasında beni övüyorlar fakat onlara gurur duymaları gereken tek ismin Halep olduğunu söylüyorum. Mükemmel bir oyuncu ve karakter.”

Cahill, koronavirüsün tenisteki ekonomik etkilerine dair, “Elbette sağlık durumumuz en fazla önem verdiğimiz şey fakat bazen maddi durumların berbat olması sağlığı da kötü etkiliyor. Bu süreç tenisteki yüzlerce oyuncu ve koçu olumsuz etkiledi. İşler yavaş yavaş düzelmeye başlıyor ancak ideal düzene geçmek zaman alacak.” dedi.

Son olarak Halep’in Amerika Açık ve Roland Garros hazırlıklarına dair, “Neredeyse her günü planladık. Kondisyona önem veriyoruz fakat birkaç püf noktasında özel olarak çalışıyoruz. Hazır olacak.” demecini verdi.