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Simone Biles'ten büyük başarı

1 saat önce

ABD'li kadın Simone Biles, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinde en fazla madalya kazanan sporcu Belaruslu erkek cimnastikçi Vitaly Scherbo'nun rekorunu egale etti.

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ABD'li kadın Simone Biles, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinde en fazla madalya kazanan sporcu Belaruslu erkek cimnastikçi Vitaly Scherbo'nun rekorunu egale etti.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 9. gününde kadınlar bireysel atlama masası ve asimetrik paralel finalleri yapıldı.

Bireysel atlamada şampiyon olan 22 yaşındaki Simone Biles, 22 olan madalya sayısını 23'e çıkararak Belaruslu sporcu Vitaly Scherbo'nun rekorunu egale etti.

ABD'li sporcu asimetrik paralelde ise yarışı 5. sırada tamamladı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanan 22 yaşındaki Biles, 2017 ve 2019'da Laureus Yılın Kadın Sporcusu Ödülü'ne layık görülmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:42 Kaynak: AA
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