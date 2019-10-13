Son Dakika Haberleri: Simone Biles'ten büyük başarı
Son Dakika Spor Simone Biles'ten büyük başarı

Simone Biles'ten büyük başarı

38 dakika önce

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 9. gününde kadınlar bireysel atlama masası ve asimetrik paralel finalleri yapıldı.

Simone Biles'ten büyük başarı, System.String[]

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 9. gününde kadınlar bireysel atlama masası ve asimetrik paralel finalleri yapıldı.


Bireysel atlamada şampiyon olan 22 yaşındaki Simone Biles, 22 olan madalya sayısını 23'e çıkararak Belaruslu sporcu Vitaly Scherbo'nun rekorunu egale etti.


ABD'li sporcu asimetrik paralelde ise yarışı 5. sırada tamamladı.


2016 Rio Olimpiyatları'nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanan 22 yaşındaki Biles, 2017 ve 2019'da Laureus Yılın Kadın Sporcusu Ödülü'ne layık görülmüştü.

Almanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 01:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Almanya, Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıkladı
İbrahim Çolak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu St. Pauli'nin tepki gösterdiği Enver Cenk Şahin'e Nevşehir'den transfer teklifi İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin, Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 02:08:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Simone Biles'ten büyük başarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]